Negli scorsi giorni, nell’ambito di un’attività d’indagine in materia di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i militari del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Potenza, in località Serre, hanno sottoposto a un controllo un noto ristoratore locale, già gravato da precedenti di polizia.

L’uomo sin da subito è apparso nervoso, tanto da generare il sospetto nei militari che potesse nascondere della droga. E’ stata così effettuata una perquisizione personale e dell’auto sulla quale viaggiava, anche con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Matera: nel suo marsupio sono stati trovati 10 involucri di cellophane contenenti cocaina, del peso totale di 10 grammi, e circa 1.500 euro in contanti.

Dunque, nella flagranza del reato, le attività delle Fiamme Gialle sono state estese anche all’abitazione di residenza dell’uomo, a eseguito delle quali è stata rinvenuta all’interno di uno stivale una busta di cellophane contenente ulteriori 18 grammi di cocaina, una bustina di plastica con all’interno 6 involucri contenenti hashish, del peso complessivo di 55 grammi, che era stata nascosta all’interno di un frigorifero, vario materiale da confezionamento, un bilancino di precisione, e circa 10.000 euro.

Il responsabile, ritenuto autore del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, misura confermata successivamente dal GIP presso il Tribunale di Potenza. Resta ferma la presunzione d’innocenza in attesa delle definitive decisioni al termine di ogni grado di giudizio.

Le attività concluse dimostrano, ancora una volta, quanto sia alta e importante l’attenzione dedicata dalle Fiamme Gialle alla prevenzione e al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.