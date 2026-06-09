La Regione Basilicata ha stanziato un cospicuo finanziamento per la manutenzione delle strade nelle aree montane.

La cifra ammonta a 3,8 milioni di euro e in termini pratici l’importo si trasforma nel “garantire collegamenti sicuri per tutelare le comunità, prevenire i fenomeni di dissesto e creare condizioni migliori per chi vive, lavora e produce nei nostri territori – ha dichiarato l’assessore Carmine Cicala -. La manutenzione della viabilità rappresenta un investimento sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sulla capacità delle aree interne di restare attrattive e connesse”.

L’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata Cicala ha annunciato la sottoscrizione degli accordi tra l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata e le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera per l’attuazione degli interventi finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT).

“Le strade rappresentano un’infrastruttura essenziale per garantire servizi, mobilità e opportunità di sviluppo – ha proseguito Cicala -. In molte aree interne costituiscono il collegamento quotidiano tra cittadini, imprese, aziende agricole e servizi fondamentali. Intervenire sulla loro manutenzione significa rafforzare la capacità dei territori di contrastare l’isolamento e affrontare con maggiore efficacia le criticità legate alla fragilità idrogeologica”.

Le risorse assegnate alla Basilicata dal Decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie dell’11 dicembre 2024 sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle aree montane, con particolare attenzione alla prevenzione e mitigazione dei rischi territoriali.

“La tutela delle aree montane passa anche attraverso infrastrutture efficienti e sicure. Con questi interventi proseguiamo un lavoro concreto di attenzione verso le comunità delle aree interne, sostenendo la sicurezza dei cittadini e creando condizioni più favorevoli per le attività economiche, agricole e forestali che rappresentano una componente fondamentale della vita e dell’identità della Basilicata”, ha concluso l’assessore Cicala.