Furto nella notte ad Agropoli.

Ignoti si sono introdotti nel garage di un’abitazione da cui hanno sottratto una bicicletta. La proprietaria si è accorta dell’accaduto in mattinata e ha denunciato il fatto ai Carabinieri.

Tanta amarezza per lei che utilizzava la bici, munita di seggiolino, insieme al figlio. La bicicletta è dotata, inoltre, di un cestino portaoggetti metallico sul manubrio.

Gli inquirenti hanno preso in esame le immagini di videosorveglianza e la donna ha segnalato il furto anche sui social network con la speranza che qualcuno individui il suo mezzo in qualche via della città.