L’associazione di pubblica assistenza New Geo al fianco della prevenzione delle malattie di bambini e adolescenti.

Oggi nella sede di Sapri è stato eseguito lo screening elettrocardiografico a bambini ed adolescenti valido per attività sportiva non agonistica.

La valutazione cardiologica è stata eseguita dal dottore Carlo Vita che ha lunga e comprovata esperienza nello screening neonatale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e le morti in culla.

L’evento è riuscito anche grazie alla collaborazione dell’associazione Zero Limiti che promuove un altro screening nei giorni 27 e 28 giugno a Sapri.