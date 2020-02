La Principessa Beatrice di Borbone in visita alla comunità teggianese di New York nel Club San Cono

La Principessa Beatrice Maria Caroline Louise Francoise di Borbone in visita presso la comunità teggianese a New York. L’incontro si è svolto presso il Club San Cono di Brooklyn dove la nobildonna è stata accolta dal Presidente della società Rocco Manzolillo, dal segretario Cono Morena e da tutti gli altri soci, unitamente ai rappresentanti di altre società italiane, tra cui Elena Loguercio di Sassano, Vita Scaturro e Gerardo Conti del Club Salerno.

Presente all’incontro anche il Presidente della Federazione delle Associazioni Campane negli USA, Nicola Trombetta.

“Un grazie particolare agli amici Patrick O’Boyle e John Viola per aver organizzato questo incontro presso la nostra comunità – ha riferito il presidente del Club San Cono Rocco Manzolillo – E’ stata una serata davvero da incorniciare ed è anche per questo che voglio ringraziare la Principessa Beatrice per aver voluto rendere omaggio, con la sua presenza, alla nostra comunità”.

Successivamente la Principessa si è recata anche presso l’Arciconfraternita Maria Santissima della Neve con sede a Brooklyn, fondata 150 anni fa dai primi emigranti della comunità di Sanza in America.

La Principessa Beatrice di Borbone, 70 anni, nata a Saint Raphael in Francia, primogenita di Ferdinando, Duca di Castro, e di sua moglie Chantal de Chevron-Villette, ha da sempre impegnato la sua vita in molteplici attività di beneficenza, cultura e volontariato.

