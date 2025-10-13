Nel pomeriggio di sabato, presso la Villa Comunale di Salerno, la Polizia di Stato ha preso parte alla manifestazione “La Notte dei Ricercatori Europei”, l’iniziativa promossa a livello europeo per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca scientifica e dell’innovazione.

La Questura di Salerno ha partecipato all’evento con uno stand curato dalla Polizia Scientifica che ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini, famiglie e studenti interessati a conoscere da vicino le moderne tecniche di indagine utilizzate nelle attività investigative. Gli agenti della Polizia Scientifica hanno illustrato al pubblico il lavoro svolto nei laboratori, spiegando le procedure di rilievo dattiloscopico, analisi delle tracce biologiche e ricostruzione della scena del crimine, attraverso dimostrazioni pratiche e materiali divulgativi.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di incontro e dialogo con la cittadinanza, consentendo di valorizzare l’impegno quotidiano della Polizia nel campo della ricerca scientifica applicata alla sicurezza e di promuovere la cultura della legalità e della collaborazione con le istituzioni.

La partecipazione all’evento si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prossimità e comunicazione istituzionale che la Polizia porta avanti per rafforzare il legame di fiducia con la comunità e far conoscere da vicino le professionalità e le competenze dei propri reparti specialistici.