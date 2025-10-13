Incidente in moto ieri mattina a Pertosa sulla Statale 19 nei pressi dell’ingresso delle Grotte.

Per cause da accertare un centauro ha perso il controllo della sua motocicletta cadendo bruscamente sull’asfalto. L’impatto gli ha provocato delle ferite per le quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il successivo trasporto all’ospedale di Polla per le cure del caso.

Presenti sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica. Il ferito stava percorrendo la Statale 19 insieme ad un gruppo di appassionati delle due ruote, come spesso accade nei weekend nel territorio di Pertosa.

E proprio la sicurezza stradale lungo la nota arteria torna al centro dell’attenzione delle Istituzioni locali e dei residenti. Più volte, infatti, è stata segnalata la presenza di motociclisti che percorrono la Statale 19 ad elevata velocità soprattutto di sabato e domenica. Il Sindaco ha anche chiesto maggiori tutele rivolgendosi al Prefetto di Salerno. Eppure la problematica continua a preoccupare il territorio di Pertosa, soprattutto per la presenza di attività commerciali lungo la strada, di mezzi agricoli e di numerosi turisti che si recano a visitare le Grotte.

I tanti appelli alla sicurezza che partono da Istituzioni e cittadini mirano proprio a prevenire incidenti come quello che si è registrato ieri mattina, mentre oltretutto era in corso un evento con la presenza di bambini e famiglie.