La missione di Bcc Monte Pruno arriva al cuore del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

La Banca Monte Pruno e l’Associazione Culturale Elaia, guidata dal presidente Vincenzo Rubano, sono stati ricevuti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’on. Alessandra Locatelli per un confronto dedicato ai temi della disabilità e alle sfide che ancora attraversano tante famiglie e comunità.

Durante l’incontro è stato evidenziato come negli anni siano stati compiuti passi importanti, ma come resti ancora molto da fare per garantire dignità, inclusione e opportunità reali alle persone con disabilità. Un dialogo franco, concreto e orientato all’azione.

Il Presidente della BancaMonte Pruno, Michele Albanese, accompagnato dal Vice Presidente Antonio Ciniello, ha illustrato alla Ministra Locatelli le molteplici iniziative che la Banca ha promosso nel tempo, ponendo al centro sempre la persona, la comunità e il valore della responsabilità sociale.

Tra le tante iniziative portate avanti dalla Banca, hanno riscontrato l’interesse di Locatelli la borsa di studio di un anno, presso la Filiale di Salerno, per un giovane seguito dalla Cooperativa Giovamente, inserito nel programma Life Is a Game Autisms; il Centro d’Ascolto attivato all’interno della Filiale di Potenza a supporto delle famiglie e dei ragazzi colpiti da distrofia di Duchenne e Becker; il sostegno al Centro Sociale Polifunzionale per l’età evolutiva “Spazio Indaco”, punto di riferimento per tanti bambini e adolescenti; l’accordo con l’Associazione “ScopriAMO l’Autismo” APS, per iniziative condivise a favore dei giovani con disturbi dello spettro autistico e l’installazione di un’altalena inclusiva presso il Parco Baden-Powell di Potenza, simbolo concreto di accessibilità e normalità per tutti.

La ministra Locatelli ha ascoltato con attenzione, mostrando sincero apprezzamento per il lavoro svolto dalla Banca e dall’Associazione Elaia, sottolineando il valore di iniziative che nascono dai territori e diventano motore di civiltà. “Le attività presentate oggi dalla Banca Monte Pruno rappresentano un esempio virtuoso di prossimità, visione e responsabilità – ha commentato Locatelli – Sono iniziative che parlano di comunità, di attenzione autentica alle persone e di un modo concreto di costruire inclusione. Auspico che queste buone pratiche possano ispirare molte altre realtà del Paese”.

Al termine dell’incontro la Vice Presidente dell’Associazione Elaia Rossella Candisani, insieme al Presidente Albanese, ha consegnato a Locatelli il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2025.

La motivazione, intensa e profonda, a firma del Presidente Vincenzo Rubano, recita: “In riconoscimento dell’alto senso delle Istituzioni e della costante dedizione al servizio della comunità nazionale, per l’impegno profuso nella promozione della dignità umana, dell’inclusione e della tutela delle persone più fragili; per la testimonianza di responsabilità, equilibrio e profonda sensibilità civile, espressa nel valorizzare la memoria, la legalità e i principi fondamentali della convivenza pacifica; per la costante opera svolta con spirito di servizio e con autentica attenzione al bene comune, contribuendo ad elevare il valore della presenza delle Istituzioni nella vita del Paese”.

E’ stata una giornata che ha rafforzato il patto tra istituzioni, comunità e mondo del terzo settore. Infatti, a margine dell’evento il Presidente Michele Albanese ha commentato che “essere accanto alle fasce più fragili non è un gesto di solidarietà: è un dovere morale, un atto dovuto, di civiltà. Ogni volta che incontriamo una famiglia in difficoltà, un ragazzo che lotta più degli altri, una persona che chiede solo di essere vista per ciò che è – con la sua dignità intatta – noi ritroviamo il senso più autentico del nostro lavoro e della nostra presenza sul territorio. La vicinanza alle persone non si misura con i progetti o con le risorse investite, ma con la capacità di guardare negli occhi chi soffre e di chi ha bisogno e dirgli: non sei solo, camminiamo insieme. E finché ci sarà anche una sola persona che avrà bisogno di sentirsi accolta, rispettata, valorizzata, noi continueremo ad esserci con umiltà, responsabilità e cuore, come sempre”.

Una giornata, quella di ieri, in cui la Banca Monte Pruno e l’Associazione Elaia hanno portato la voce dei territori, delle famiglie e delle persone che chiedono soltanto ciò che ogni società evoluta dovrebbe garantire: dignità, inclusione, futuro.