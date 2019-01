La Madonna di Viggiano esposta nella Basilica Vaticana per le celebrazioni di Papa Francesco

Un momento particolarmente emozionante quello vissuto in questi giorni dagli abitanti di Viggiano, della Val d’Agri e da tutti i devoti della Madonna Nera.

L’immagine della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Patrona della Lucania, da ieri si trova in Vaticano, solennemente esposta nella Basilica Vaticana sull’Altare della Confessione, sotto il baldacchino del Bernini. L’esposizione cade in occasione delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco in onore della Maternità Divina e per la Giornata Mondiale della Pace.

Tutto ciò è stato permesso da Monsignor Guido Marini, Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, ma era già accaduto il 31 dicembre del 2010 durante il pontificato di Papa Benedetto XVI.

Ad accompagnare la Madonna il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala con la sua famiglia, il Rettore del Santuario don Paolo D’Ambrosio e una delegazione di fedeli lucani che questa mattina hanno partecipato alla Santa Messa celebrata dal Papa.

Particolarmente emozionato e soddisfatto il primo cittadino di Viggiano. “In Vaticano da Papa Francesco con il bene più prezioso dei Lucani, la Madonna Nera di Viggiano – ha affermato appena giunto a Roma – che questo giorno speciale possa essere un segno di una visita del Pontefice in Basilicata“.

Ricordiamo che la Madonna Nera fu incoronata da San Giovanni Paolo II il 28 aprile del 1991.

– Chiara Di Miele –