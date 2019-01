È senza dubbio tra i primi nati del 2019 non solo in Basilicata, ma in Italia. Si tratta di un maschietto e si chiama Michele Lelario, che appena nato ha fatto già segnare un record. Un secondo dopo l’arrivo del nuovo anno, è nato da genitori di Potenza, Antonio Lelario e Laura Principale.

Il piccolo Michele è nato all’ospedale “San Carlo” di Potenza e sta bene. È stato festeggiato, per l’occasione speciale, dai genitori e da tutta l’équipe medica dell’azienda ospedaliera.

Michele pesa 4 kg ed è lungo 50 centimetri. 35 sono i centimetri di circonferenza cranica. Sta bene e non vede l’ora di tornare a casa: il piccolo e la madre Laura saranno dimessi nei prossimi giorni viste le buone condizioni di salute di entrambi.

Michele è nato da parto spontaneo e per lui un piccolo record già dalla nascita, quello di essere nato un secondo dopo l’arrivo del 2019.

Tanti auguri ai genitori Antonio e Laura e al piccolo arrivato.

– Claudio Buono –