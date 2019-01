Botti di Capodanno, 8 feriti nel Salernitano. A Capaccio Paestum 19enne perde un dito della mano

Sono 8 i feriti in provincia di Salerno per l’utilizzo di botti nella notte di Capodanno, così come ufficialmente reso noto attraverso un bilancio della Questura.

A Capaccio Paestum un 19enne e un 17enne, entrambi stranieri, sono rimasti feriti. Il primo, di origini rumene, avrebbe raccolto un petardo inesploso ed è stato soccorso all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia per lesioni al volto e ad una mano. E’ stata necessaria l’amputazione di un dito della mano destra. Il 17enne, invece, è rimasto lievemente ferito a un braccio.

Il bilancio peggiore si registra a Cava de’ Tirreni dove quattro persone si sono ferite con i botti, tra cui un 35enne che ha perso una mano e ha riportato gravi danni ad un occhio, mentre un 24enne è ricoverato in prognosi riservata per una frattura ossea ad un’orbita e una contusione polmonare.

A Salerno non si sono registrati incidenti legati all’esplosione di fuochi d’artificio. Fortunatamente sembrerebbe che anche nel Vallo di Diano non ci siano state persone ferite dai botti.

– Chiara Di Miele –