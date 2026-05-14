Sono state assegnate le Bandiere Blu 2026 alle località di mare e sui laghi, agli approdi turistici e alle spiagge migliori della Penisola nel corso di una cerimonia a Roma. Alla Campania ne sono state riconosciute 20.

Le località costiere premiate con il riconoscimento di qualità ambientale della FEE salgono a 257, con 14 nuove entrate e 3 comuni non confermati. In testa alla classifica delle regioni resta la Liguria, ma spicca anche la Calabria, che segna quattro nuovi ingressi e si posiziona al secondo posto.

In provincia di Salerno, i riconoscimenti sono andati a Montecorice con Baia Arena, Capitello, Agnone, San Nicola; Pollica con Acciaroli e Pioppi; Castellabate con le località Lago, Marina Piccola, Cala Pozzillo, Punta dell’Inferno, Ogliastro Marina, San Marco. San Mauro Cilento è stato premiato per la Mezzatorre, mentre a Casal Velino riconoscimenti per Dominella e il Lungomare.

Ad Agropoli riconosciuta la qualità dei servizi di Porto, Lungomare San Marco, Torre San Marco, Trentova, Licina. Nel vicino Golfo di Policastro, le Bandiere Blu sono a Capitello, Villammare con le località Santa Maria Le Piane e Oliveto, Sapri con il Lungomare San Giorgio.

Altre località in cui svetterà il vessillo Blu sono Centola con Palinuro Porto e la Marinella, Ascea con le spiagge a Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea, Pisciotta grazie alle località Torraca e Fosso della Marina, infine Marina di Camerota con Cala Finocchiara e San Domenico.

La Liguria è la regione più premiata con 35 nomi in lista (due sono delle novità). A seguire ci sono la Puglia con 27 riconoscimenti e la Calabria con 26, ben 4 i nuovi ingressi. La Campania e le Marche hanno mantenuto le loro 20 Bandiere Blu e sono state raggiunte dalla Toscana, salita a 20. La Basilicata si ferma a quota 5, mentre la Sardegna conta 17 località con un nuovo ingresso, la Sicilia 16 con 2 novità, l’Abruzzo ha riconfermato le sue 16 bandiere.

Conferma anche per le 12 località del Trentino Alto Adige, mentre l’Emilia Romagna ha raggiunto quota 11 con un nuovo ingresso. Il Lazio è sceso a 10 con un’uscita, il Veneto si è mantenuto a quota 9, e il Piemonte a 4. La Lombardia è salita a 4 con un nuovo ingresso e il Friuli ha mantenuto le 2 Bandiere del 2025. Chiude la lista il Molise, che resta a 2 riconoscimenti. Per quanto riguarda i laghi, le Bandiere Blu sono salite a 23 con l’ingresso di un nuovo comune, mentre sono 87 gli approdi premiati.