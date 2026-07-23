Questa mattina sono giunte diverse segnalazioni da parte di residenti, in particolare persone anziane, dei comuni limitrofi a Capaccio Paestum.

I cittadini riferiscono di essere stati contattati telefonicamente da un individuo che, spacciandosi per il Comandante della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, li invita a presentarsi urgentemente al Comando per presunti controlli su veicoli di loro proprietà fermati su strada.

Il Maggiore Antonio Rinaldi comunica che si tratta di un a notizia priva di fondamento e con ogni probabilità è un tentativo di truffa volto a far allontanare le persone dalle proprie abitazioni per facilitare eventuali furti o per estorcere denaro e dati personali.

I cittadini devono segnalare tempestivamente qualsiasi episodio analogo alle Forze dell’Ordine. Nessun Corpo di Polizia o appartenente alle Forze dell’Ordine convoca i cittadini per telefono con queste modalità o con argomentazioni così vaghe e allarmanti.

Se si ricevono telefonate di questo tipo bisogna non allontanarsi da casa e non fornire alcuna informazione personale o sui propri veicoli, riagganciare immediatamente, verificare la chiamata contattando direttamente il Comando della Polizia Municipale di Capaccio Paestum o della propria città utilizzando i numeri ufficiali reperibili sui siti istituzionali e segnalare al 112.