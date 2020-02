“La Ginecologia è un gioiello dell’ospedale di Polla”. Lettera aperta di una neomamma del Vallo di Diano

Lettera aperta della signora Oriana Del Corvo

A tutto il reparto della Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Mi chiamo Francesca e sono nata il 17 febbraio. Ho deciso con l’aiuto della mia mamma di scrivere queste poche righe per testimoniare, in un periodo in cui l’opinione pubblica tende a sottolineare solo gli aspetti negativi della sanità, che ci sono anche aspetti positivi.

Vorrei esprimere gratitudine a tutto il reparto, senza distinzione, nello svolgere il proprio lavoro con scrupolosità e serietà. I medici, le ostetriche, le infermiere e tutti gli operatori lavorano con passione, dedizione e amore. Insolite qualità non scontate nella società di oggi.

Voglio rivolgere buona fortuna a tutto il personale nel reparto, che oltre a dedicarsi a tutti i futuri genitori, combatte per avere un futuro più sicuro sia per loro che per noi cittadini.

Abbiamo un gioiello in città, spero che queste semplici parole vi donino speranza e ottimismo per il futuro.

Grazie dalla piccola Francesca e da mamma e papà.

– Oriana Del Corvo –