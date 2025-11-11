La Gelbison ha affidato il ruolo di Match Analyst a Nicola Coletta.

Professionista giovane ma già con esperienze significative, Coletta ha lavorato nella stagione 2023/2024 con il Savoia e ha iniziato quella corrente alla Luparense, distinguendosi per competenza e attenzione ai dettagli.

Ha conseguito la qualifica da Match Analyst nel gennaio 2024 al termine del corso LFScouting, riconosciuto ufficialmente dalla FIGC.

Coletta metterà al servizio della Gelbison la sua esperienza, professionalità e capacità di analisi, contribuendo al percorso di crescita tecnica della squadra rossoblù.

“Sono entusiasta di entrare a far parte della Gelbison. Ringrazio la società per la fiducia: metterò tutto il mio impegno per fornire un contributo concreto allo staff tecnico e alla squadra, con l’obiettivo di migliorare ogni dettaglio del nostro gioco” ha dichiarato.