Antonio Consalvo, giovane studente di Casalbuono, alla corsa per celebrare l’indipendenza della Polonia. Il 24enne si trova a Poznan in Erasmus per completare i suoi studi universitari in Digital Marketing.

Qui ha preso parte alla corsa che celebra l’indipendenza della Polonia: la festa nazionale è celebrata ogni anno l’11 novembre, giorno in cui si commemora l’anniversario della Seconda Repubblica di Polonia, 123 anni dopo la spartizione del Paese nel 1795 da parte di Russia, Prussia e Austria. Un momento importante che viene organizzato con maratone ed eventi.

Antonio, unico italiano nella gara a Poznan, ha anche vinto nella fascia 20/29 anni percorrendo 10 km. Un bel risultato essendo questa la prima gara ufficiale a cui prende parte.

“È stato un modo per conoscere un’altra cultura e anche per perfezionare la corsa, una pratica che qui sto cercando di consolidare – racconta -. Si percepivano tanto patriottismo e l’amore per il proprio Paese da parte delle persone. È stata un’esperienza che mi ha fatto comprendere meglio la realtà dove sto vivendo“.

Sono tanti gli eventi di corsa che si tengono in diverse città polacche per celebrare la giornata, solo a Poznan le gare sono cinque.