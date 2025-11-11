Elezioni Regionali. Il 13 novembre Tommaso Pellegrino incontra i cittadini di Monte San Giacomo
Continua la campagna elettorale di Tommaso Pellegrino in vista delle Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre. Il consigliere regionale è candidato capolista per la circoscrizione di Salerno con “Casa Riformista”.
Giovedì 13 novembre incontrerà la comunità di Monte San Giacomo presso la Sala Ricevimenti del ristorante Rezzo in Piazza Sandro Pertini.
L’appuntamento è in programma a partire dalle ore 20.30.
Pellegrino approfondirà i punti del suo programma elettorale e quanto già realizzato negli ultimi anni in cui ha ricoperto la carica di capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale.
– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Tommaso Pellegrino