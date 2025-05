La Gelbison con un finale tutto cuore riesce a pareggiare la finale playoff con il Cassino e a vincere questa fase post season, concludendo la stagione con un prestigioso risultato anche se ai fini della eventuale promozione in C non vale.

A quest’atto conclusivo i cilentani del presidente Maurizio Puglisi ci sono arrivati dopo aver superato in semifinale il Savoia, beneficiando ancora del campo amico di Castelnuovo Cilento e sulla possibilità di poter contare su due risultati. E con i laziali la gara, pur giocata a ritmi non altissimi, offre un buon spettacolo ai tifosi accorsi al Giordano. L’inizio per i ragazzi di Giampà è promettente con la traversa di Croce, ma poi si vede il Cassino che si rende pericoloso con Abreu e Valente, quest’ultimo sfiora l’incrocio quasi al tramonto del primo tempo che si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa le squadre si controllano e solo intorno alla mezz’ora vengono registrati due sussulti: dapprima Pitarresi impegna Stellato, poi tocca a Senesi sfiorare la rete. Quando si attende il triplice fischio ecco l’azione di Kosovan che si procura un penalty causato da un atterramento in area da parte di Rossi. Alla battuta va Prado ma il suo tiro finisce alto e con il risultato che non muta e si va ai supplementari.

Il Cassino impatta meglio e al 7’, sugli sviluppi di un corner, Cocorocchio di testa beffa Colella e porta avanti i laziali. La reazione dei cilentani non tarda a arrivare e Prado ha sui piedi la palla del pareggio ma spreca da buona posizione. Lo stesso attaccante nella ripresa al 12′ però si fa perdonare un preciso assist di Kosovan che viene finalizzato in rete da un colpo di testa che beffa Stellato e regala l’1-1.

E con questo punteggio si arriva alla fine. Un punteggio sufficiente ai cilentani per poter festeggiare la vittoria dei playoff del girone G. Un risultato che però non dà nessuna garanzia di promozione, obiettivo che dovrà essere riprovato in futuro. Per questa stagione resta la soddisfazione di aver lottato fino all’ultimo per compiere il grande salto nel calcio che conta.