Lo Sporting Sala Consilina chiude la stagione con una bella vittoria sul campo dell’Ecocity Genzano e aumentano i rimpianti per aver fallito solo per un punto la possibilità di partecipare ai playoff.

E’ stata una gara vera che, fin dalle prime battute, ha visto le squadre affrontarsi a viso aperto e l’ex di turno Brunelli sbloccare il risultato a favore del Genzano. Una rete che scuote subito gli uomini di Conde che con Vidal trovano subito il pareggio con una azione personale e con una conclusione da urlo che gonfia la rete dell’estremo Di Ponto. Lo Sporting Sala Consilina opera il sorpasso al 7’40” con un preciso tiro di Fatiguso ma i padroni di casa, a poco più di un minuto dalla fine della prima frazione, acciuffano di nuovo il pareggio con Matias Lara e sul 2-2 si va al riposo.

Nel secondo tempo lo Sporting dei cugini Antonio e Giuseppe Detta ci crede e intorno al sesto minuto in una ventina di secondi opera il micidiale allungo: prima Edelstein approfitta di un goffo intervento dell’estremo laziale e poi il pivot Arillo si inserisce in una uscita errata della difesa del Genzano per firmare il 2-4. Una rete che tramortisce i laziali che rischiano più volte di subire anche la quinta rete ma restano a galla e il tecnico si gioca la carta del portiere di movimento. Questa scelta non paga e il risultato resta a favore dei salesi che chiudono la stagione al nono posto con 38 punti, uno in meno degli irpini della Sandro Abate.

Ora i dirigenti salesi, dopo la conferma del tecnico Conde, cominciano a lavorare per allestire la squadra che sarà ai nastri di partenza della serie per la terza stagione consecutiva.