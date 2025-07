La Gelbison ha annunciato l’ingresso nel proprio staff tecnico di Giuseppe Spiga che ricoprirà il ruolo di Match Analyst per la stagione sportiva 2025/2026.

Laureato in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ha successivamente conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò”. Il suo percorso formativo si è arricchito con il conseguimento dell’abilitazione UEFA da allenatore e con la specializzazione come Match Analyst Professional presso l’Elite Football Center, struttura riconosciuta dalla FIGC.

Ha maturato una significativa esperienza nel settore giovanile, allenando l’Under 12 del Frosinone Calcio nella stagione 2022/2023. Nelle due stagioni successive (2023/2024 e 2024/2025) ha svolto con competenza il ruolo di Match Analyst al servizio del Cassino Calcio, lavorando al fianco del tecnico Imperio Carcione per l’analisi tattica e la preparazione strategica delle gare.

Con il suo arrivo la Gelbison rafforza ulteriormente lo staff tecnico, puntando su professionalità, preparazione e visione analitica al servizio della crescita della squadra.