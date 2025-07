Nei giorni scorsi il Nucleo Carabinieri Parco di Morigerati ha scoperto, nel corso di un servizio, degli abusi edilizi in località Piè dei Balzi a Casaletto Spartano.

Le opere abusive consistono nell’ampliamento di un preesistente edificio attraverso la realizzazione di un piano seminterrato con muratura in parte in pietra e in parte in blocchi di cemento, con una superficie di circa 70 metri quadrati.

Inoltre è stata notata una copertura in parte di lastrico solare e in parte di legno e tegole oltre a solai in travetti di calcestruzzo e laterizi, una vasca interrata di circa 25 metri quadrati per la raccolta di acque piovane, con struttura in calcestruzzo e rivestimento in pietra.

Gli abusi sono stati realizzati in assenza del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in un’area ricadente in zona B1 di “riserva generale orientata” nella perimetrazione del Parco. La stessa zona rientra nel sito S.I.C. “Montagne di Casalbuono”.

Il Parco Nazionale ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.