Perde il controllo dell’auto e si ribalta lungo la strada all’ingresso di Postiglione. E’ accaduto questo pomeriggio ai danni di una 47enne di Sant’Angelo a Fasanella.

La donna viaggiava alla guida della sua Fiat 600 quando, forse per un colpo di sonno, ne ha perso il controllo ribaltandosi al margine della strada. Nell’impatto è rimasta incastrata sotto il volante e per estrarla si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.

I caschi rossi, guidati dal caposquadra Biagio Massa, l’hanno messa in salvo e affidata ai sanitari del 118 che successivamente l’hanno trasportata all‘ospedale di Oliveto Citra per le cure necessarie. Non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Eboli.