Nuova sfida per i nuotatori della Metacentro di San Rufo, che domenica scorsa hanno partecipato al Meeting Regionale Nuoto in occasione del 1° Trofeo Onde di Rinascita organizzato a Giardini Naxos, rinomata località balneare in provincia di Messina.

Ottimi i risultati generali della Metacentro, che si è attestata al 3° posto della classifica generale tra tutte le numerose società sportive partecipanti con ben 16 medaglie vinte.

Diversi gli stili in cui hanno gareggiato gli atleti e le atlete di nuoto: 25 metri stile libero, 25 metri rana, 25 metri dorso, 25 metri farfalla, 100 metri misti, staffetta 4×25 stile libero, 50 metri stile libero, 50 metri rana, 50 metri dorso, 50 metri farfalla e staffetta 4×50 stile libero.

In ognuno di questi stili, in base all’anno di nascita, i partecipanti sono stati collocati nelle categorie Esordienti A, B o C, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, ognuno dei quali divisi in maschili e femminili.

A conquistare le medaglie d’oro sono state: Matilde Di Zeo (con un doppio primo posto), Alessia D’Aniello, Myriam Citera. Oro anche per la staffetta 4×50 stile libero Juniores Femminile composta da Benedetta Volpe, Francesca Castelluccio, Sara Amodeo e Matilde Di Zeo.

Secondo posto per Francesca Castelluccio e Benedetta Volpe. Doppietta di medaglie di argento, inoltre, per Francesco D’Alvano, Alessia D’aniello e Myriam Citera.

Infine, a salire sul podio al terzo posto sono state Felisia Caggiano e Sara Amodeo, che ha conquistato 2 medaglie di bronzo.

“È stata un’esperienza altamente formativa per la nostra squadra – ha sottolineato il mister Agostino Marmo –, questo ci ha permesso da un lato di tenerci allenati per il Campionato Nazionale di Lignano Sabbiadoro che si avvicina sempre di più, dall’altro ha consentito al team di conoscere nuove realtà agonistiche. Ora ci attendono allenamenti intensivi in vista delle competizioni nazionali a cui parteciperanno anche alcuni membri della Metacentro dal 3 al 7 giugno prossimo”.