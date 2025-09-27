La “Fiera della Frecagnola” e il Cilento domani nel programma “Linea Verde” in onda su Rai 1
Domani, domenica 28 settembre, il Cilento torna di nuovo protagonista sulle reti Rai.
Questa volta le telecamere di Linea Verde, il programma di Rai 1 condotto da Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo porteranno i telespettatori a Moio della Civitella e Casal Velino.
La trasmissione che da oltre quarant’anni racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico ed agroalimentare racconterà l’antica Fiera della Frecagnola che si svolge solitamente a metà settembre.
Nei giorni scorsi la troupe Rai ha fatto tappa proprio a Cannalonga per parlare di questa antica manifestazione.
Appuntamento domani dalle 12.20 su Rai 1.