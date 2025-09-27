“Grande attenzione alle esigenze dei territori” questo il mantra del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’annuncio di 1 miliardo di fondi per la manutenzione delle strade provinciali e delle città metropolitane.

Si tratta di interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali.

“Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle Province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini” si legge in una nota del Ministero.

Nel dettaglio, l’importo ripartito costituisce una cifra record, che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province.

Alla Basilicata sono stati assegnati circa 23,3 milioni, di cui 15,8 milioni alla provincia di Potenza e 7,5 a quella di Matera. Alla Regione Campania sono stai destinati 85.648.012 euro.