Fino al 10 febbraio si svolge la 25^ edizione delle “Giornate di Raccolta del Farmaco”, iniziativa organizzata da Banco Farmaceutico.

L’obiettivo è la raccolta in Italia di oltre un milione di confezioni di medicinali da banco destinati a 463mila persone in condizioni di povertà sanitaria, assistite da 2mila realtà benefiche. La raccolta si svolge sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio dell’Agenzia italiana del farmaco.

All’iniziativa aderisce anche la Farmacia Di Muria di Padula Scalo, in via Nazionale: qui sarà possibile acquistare e donare un farmaco aiutando le persone più bisognose.

“Donare un farmaco è essenziale per migliaia di famiglie in difficoltà, perché contribuisce a restituire loro la speranza e la possibilità di curarsi – le parole di Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets – Le Giornate di Raccolta del Farmaco nascono su questo presupposto e lo traducono in azione concreta”.

L’appello ai clienti del dottore di Muria, titolare dell’omonima Farmacia, è di aderire e sostenere generosamente l’iniziativa.