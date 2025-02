Attimi di paura questa mattina a Padula.

Per cause da accertare, il primo piano di un’abitazione in via Vico Primo Cassero è stato avvolto dalle fiamme. Molto probabilmente a scatenare l’incendio è stato un corto circuito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, diretti dal Capo Reparto Domenico D’Onza, per le operazioni di spegnimento e per la messa in sicurezza dell’abitazione e di alcune bombole del gas presenti all’interno.

Fortunatamente non si registrano feriti e la donna presente all’interno è riuscita ad uscire.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Montesano sulla Marcellana.