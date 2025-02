Nella notte, i militari dell’Arma del Comando Provinciale di Potenza hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione a quelli contro il patrimonio che stanno interessando, nelle ultime settimane, le rivendite di tabacchi e gli sportelli ATM. Un apparato complesso, composto dal personale e dai mezzi in dotazione alla compagine territoriale, capace di adattarsi alle peculiarità del territorio ed in grado di assicurare una pronta ed efficace risposta.

In questo contesto sono stati anche svolti posti di blocco e posti di controllo in località opportunamente individuate.

I carabinieri hanno effettuato 250 controlli tra mezzi e persone e hanno denunciato per reati inerenti alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti due conducenti con successivo ritiro della patente di guida e sequestro del mezzo e un altro per porto abusivo di armi con sequestro di un coltello a serramanico.

Sono state operate perquisizioni personali, veicolari e domiciliari avvalendosi dell’ausilio delle Unità Cinofile di Tito che hanno permesso di segnalare due persone alla Prefettura di Potenza poiché trovate in possesso di hashish per uso personale che è stata poi sequestrata.

Sottoposti, inoltre, a controllo gli esercizi pubblici di maggior interesse operativo e persone destinatarie di misure di sicurezza e cautelari.

Per tutti vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.