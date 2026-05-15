I tifosi dello Sporting Sala Consilina dovranno ancora attendere per vedere all’opera i propri beniamini, i quali per la prima volta hanno acquisito il diritto di prendere parte ai playoff scudetto di Futsal Serie A.

Infatti questa mattina la Divisione Calcio a 5 ha disposto il rinvio di questa fase Post Season a data da destinarsi. Il motivo di questo rinvio va attribuito all’Ecocity Genzano, società del presidente Tuccillo, la quale per mancati adempimenti economici nei confronti di suoi tesserati era stata penalizzata di 2 punti, a questo provvedimento era seguito un reclamo presso la Corte Federale d’Appello da parte della stessa società laziale e da parte della Procura Federale.

Nell’udienza tenutasi ieri la 1^ sezione della Corte Federale ha respinto il ricorso mentre ha accolto quello proposto dalla Procura Federale, addirittura inasprendo la penalizzazione che è passata da 2 a 8 punti. Per effetto di questo provvedimento la società laziale sarebbe stata esclusa dai playoff scudetto a favore della Came Treviso e sarebbe cambiata anche la composizione degli scontri diretti con la Meta Catania che avrebbe trovato i trevigiani, mentre i piemontesi della squadra L84 avrebbero affrontato gli irpini della Sandro Abate, nessun cambio per lo Sporting Sala Consilina la cui avversaria sarà il Napoli, stesso discorso per la Feldi Eboli che affronterà la Roma 1927.

A distanza di sole 24 ore cambia tutto: l’Ecocity Genzano ha annunciato di dare ulteriore battaglia ricorrendo al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. La Divisione Calcio a 5 ha ritenuto opportuno attendere l’esito del predetto collegio per cui ha disposto il rinvio a data da destinarsi dei playoff scudetto entro comunque i termini della stagione sportiva.

Di contro è stata confermata la data dei playout per evitare la retrocessione in A2 Elite. La doppia sfida tra Active Network e Fortitudo Pomezia sarà in programma il 23 e 30 maggio.