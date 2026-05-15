La lingua e la cultura di Teggiano protagoniste alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, grazie a Mōre Dianense, l’associazione per lo studio e la promozione della lingua e della cultura di Teggiano e all’editore napoletano Giuseppe De Nicola.

La manifestazione, che è iniziata il 14 maggio e terminerà il 18, vede esposte quattro opere che hanno come protagonista la cittadina nello stand N38/X50 Padiglione 3: “Il Dialetto Romanzo di Teggiano. Fonetica, Morfologia, Sintassi e Vocabolario di base” di Vincenzo Andriuolo, “Pinźànni Pinźànni. L’anima antica ed altri pensieri” di Enza Morena, “Na spèra ri sòlu” di Salvatore Gallo, “Studi sul dialetto teggianese” di Giuseppe Mea.

Le opere sono ricomprese nella collana Mōre Dianense che l’editore ha dedicato agli studi su lingua e cultura sviluppati nell’ambito delle iniziative promosse dalla omonima associazione o comunque da essa patrocinate.

“Un ulteriore traguardo – spiega Vincenzo Andriuolo, presidente dell’associazione – raggiunto grazie al lavoro ed all’indole visionaria e tenace della nostra associazione. Stiamo continuando il lavoro di alfabetizzazione e di diffusione del dialetto di Teggiano nella scuola primaria e nella secondaria di I grado, nell’ambito del progetto elaborato dal sottoscritto e fatto proprio dalla Giunta municipale di Teggiano guidata dal sindaco Di Candia. Abbiamo iniziato a sviluppare attività di ricerca sul campo nell’ambito della convenzione in essere con il DipSUm di Unisa, ospitando nelle scorse settimane venti degli allievi della professoressa Carolina Stromboli, dialettologa dell’ateneo salernitano. Non va poi dimenticato il progetto intitolato Giornate dianesi di lingua e cultura locale, sempre in collaborazione con il DipSUm di UniSa, delle quali avremo ad ottobre prossimo la seconda edizione con importanti novità di cui daremo notizia”.

Vincenzo Andriuolo è autore di vari studi linguistici sul dialetto di Teggiano, l’ultimo dei quali dal titolo “Fenomeni vocalici del dialetto di Teggiano” è ricompreso in Retaro-Stromboli, “Campania Dialettale. Studi sul repertorio linguistico di oggi”, F. Cesati edizione, libro di testo per l’esame di Dialettologia Italiana presso l’Università di Salerno.