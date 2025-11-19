Il passaggio dalla disabilità all’integrazione per poi raggiungere la valorizzazione delle persone con disabilità è stato il perno attorno al quale si è svolto l’incontro di questa mattina a Polla. A promuoverlo Federica Mignoli, candidata con la Lega alle prossime elezioni regionali, assieme all’onorevole Attilio Pierro e al ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli.

Mignoli ha raccontato le azioni promosse già da assessore del Comune di Polla in materia di abbattimento di barriere architettoniche: “Siamo uno dei pochi Comuni che ha approvato il PEBA, Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ma purtroppo i fondi sono stati distratti, infatti il primo ostacolo fisico era ed è presente nell’accesso al Comune“.

Tra il pubblico diverse associazioni del terzo settore e qualche amministratore “nonostante abbia invitato tutti i sindaci poiché oggi siamo con un ministro della Repubblica ma, tranne il primo cittadino di Montesano sulla Marcellana, nessuno si è presentato” ha detto con rammarico Mignoli.

A prendere la parola in questa mattinata sono stati Rita Cusati, responsabile provinciale per la disabilità e madre di un ragazzo autistico, e Luigi Mea, responsabile territoriale dell’Unione Italiana Ciechi. Entrambi hanno riferito le difficoltà che ogni giorno incontrano, ma anche delle loro azioni migliorative portando come esempio la carica di soci con diritto al voto di Martino e Gabriele, due giovani con autismo.

Come rimarcato dall’onorevole Attilio Pierro è necessario “fare rete. Locatelli sta integrando la disabilità e grazie a lei stiamo avendo risposte. Col ministro non siamo abbandonati, lei ci sta vicino“. Pierro non ha mancato di sottolineare l’impegno di Mignoli. “Federica è una persona competente e sa come risolvere le problematiche – ha detto -. Mi fa piacere sia entrata nelle Lega nonostante l’abbia pagata cara nel suo Comune. Il nostro obiettivo è creare un filo conduttore tra la Regione Campania e il Governo. Vogliamo un cambio di marcia e la Lega è un partito che difende i territori“.

Il ministro Locatelli ha fatto un excursus delle novità in campo in riferimento ai diritti delle persone con disabilità e dei caregiver: “Oggi al question time parliamo di caregiver che finalmente hanno una cornice normativa. Le risorse sono state trovate: 250 milioni di euro in legge di bilancio. Partiamo dal ‘caregiver familiare convivente prevalentemente’ che dà sostegno per 91 ore a settimana. Questa formula dà dignità alle persone. La norma poi sarà integrata“.

“La riforma sulla disabilità agisce su due fronti: la valutazione della disabilità con un’unica commissione, senza ritornare con cadenza distanziata ad essere esaminati e il progetto di vita, di cui ho fatto decreto attuativo, e che consente ad un unico organo di dare risposte alle persone con disabilità. Così le istituzioni sono obbligate a collaborare attraverso un’integrazione socio-sanitaria” ha spiegato.

Secondo Locatelli ci sono tante barriere come quelle mentali, culturali, fisiche ma “le barriere arrugginite sono negli uffici troppo burocratizzati. Siamo un mondo fatto di persone che devono avere le stesse possibilità, non solo assitenza, ma studio e lavoro per tutti. Se ci fermiamo ai limiti, falliscono le nostre comunità. La strada da perseguire è quella dell’ascolto“.

Il ministro ha poi espresso un augurio alla candidata Mignoli: “Penso che l’Amministrazione di Polla abbia perso un assessore straordinario. Hai davanti a te una strada lunghissima e ti ringrazio per questo momento di incontro e di confronto su un territorio che ha tanto bisogno“.

