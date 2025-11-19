Petina: scoperta a rubare in un’abitazione viene fermata dall’anziana proprietaria. Denunciata
Scopre una ladra in casa e riesce a bloccarla e ad assicurarla alla giustizia. E’ quanto accaduto ieri nell’abitazione di un’anziana di Petina.
La malcapitata ha scoperto una donna di origini rumene mentre tentava di rubare preziosi.
Senza temere ripercussioni l’ha bloccata e ha subito allertato il 112.
Sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina, che hanno fermato la ladra.
Una volta portata in caserma ed espletate le formalità di rito con il riconoscimento la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica.