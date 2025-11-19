GAL Vallo di Diano. Le scuole possono richiedere attrezzature per potenziare la didattica scientifica
Le scuole del Vallo di Diano possono ancora partecipare all’avviso pubblico del GAL Vallo di Diano dedicato alla didattica scientifica e ambientale.
Il GAL mette a disposizione microscopi, centraline meteo e sistemi idroponici per le attività legate a Scienze Naturali, Educazione ambientale, Citizen Science, Agricoltura sostenibile e Monitoraggio del territorio.
Un’occasione per potenziare i laboratori, valorizzare le discipline STEM e far crescere nei ragazzi la curiosità per la ricerca e il rapporto con il territorio.
Le domande scadono il 22 novembre e devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo galvallodidiano@pec.it
Le informazioni e il modello di domanda sono disponibili su www.galvallodidiano.it