La DFL di Sala Consilina lancia la nuova linea di scarpe da lavoro a marchio Grifon

La sicurezza, lo sappiamo tutti, è importante, necessaria quando si tratta di proteggerci durante lo svolgimento del nostro lavoro. Proprio riflettendo su questo concetto la DFL di Sala Consilina ha deciso di immettere sul mercato la nuova linea di scarpe antinfortunistiche con il marchio Grifon.

Nate dall’esperienza maturata nella vendita di articoli antinfortunistici e da collaborazione di laboratori qualificati. Al momento verranno immessi sul mercato due modelli: Elgon, realizzato in pelle pigmentata sia nella versione alta che bassa, e Golem, disponibile solo in versione bassa e realizzata in pelle scamosciata.

Entrambi i modelli sono certificati secondo la norma UNI EN ISO 20345:2011, saranno disponibili in varie misure e nelle colorazioni che vanno dal nero al grigio.

Sono perfette per essere indossate quotidianamente, grazie ai vari livelli di sicurezza, per cantieri edili, magazzini, depositi e in ogni luogo sia richiesto l’obbligo di portare indumenti di sicurezza.

Le scarpe della Grifon si distinguono anche per il packaging unico, curato in ogni dettaglio e dal forte impatto visivo.

Prevenire è importante, indossare la sicurezza è meglio!

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –