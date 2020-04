Coltivazione di orti e cura degli animali. Dalla Regione Campania arriva l’ok agli spostamenti

Via libera dalla Regione Campania allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali.

Sarà possibile spostarsi per il solo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e cura degli animali nel rispetto di quanto disposto dal DPCM del 10 aprile e di tutte le norme di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19.

Diverse, nei giorni scorsi, erano state le segnalazioni giunte da diversi Enti e Comuni che chiedevano chiarimenti alla Regione.

“Le attività di cura degli orti e poderi, anche per autoproduzione – si legge nel chiarimento regionale – e degli animali da cortile sono finalizzate a scongiurarne il deperimento e pertanto sono necessitate. Gli spostamenti risultano consentiti sul territorio regionale”.

Gli spostamenti dovranno essere effettuati in forma individuale (salvo che si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente) e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività.

Confermate, inoltre, le regole di distanziamento sociale e delle precauzioni obbligatorie per quanti sono in circolazione sul territorio.

– Claudia Monaco –