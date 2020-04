Coronavirus, perde la vita un uomo di Eboli. Il Sindaco proclama il lutto cittadino

Eboli piange la morte di un suo cittadino a causa del Coronavirus.

Un 79enne è deceduto questa mattina presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli.

“Fin dall’inizio di questa pandemia ho portato un peso sul cuore – le parole del Sindaco Massimo Cariello – Ogni giorno ho pregato affinché nessuno dei miei concittadini fosse vittima di questo virus e, peggio ancora, perdesse la vita a causa sua. Ma oggi, con le lacrime agli occhi, devo comunicare alla mia Città la morte di un nostro concittadino già affetto da Covid-19. Non ci sono parole per descrivere la tristezza, mi unisco al dolore della cara moglie, dei tre figli, del carissimo fratello e della famiglia e chiedo a tutti, adesso più che mai, di unirci in preghiera e restare uniti nel dolore”.

Cariello ha inoltre proclamato il lutto cittadino e le bandiere saranno esposte a mezz’asta.

– Claudia Monaco –