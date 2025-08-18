Eboli sta avvolgendo di affetto il giovane Carmine Fiorillo, tornato a casa dopo mesi di convalescenza in seguito al crollo di un albero nel Campus di Fisciano che lo ha colpito ferendolo in maniera grave nove mesi fa.

Il sindaco Mario Conte ha atteso qualche giorno prima di recarsi a porgere il bentornato a nome dell’intera comunità a Carmine.

“Vederlo sorridere è stato un regalo immenso. Un ritorno alla vita che dimostra quanto la forza di volontà possa incidere su una guarigione ritenuta da molti quasi impossibile. Noi non abbiamo mai smesso di sperare e informarci costantemente sulle sue condizioni. Con l’augurio che possa continuare a migliorare sempre più e tornare ad essere parte attiva della nostra comunità” afferma il primo cittadino che oggi ha riabbracciato il giovane ebolitano.

Pochi giorni fa Carmine Fiorillo ha fatto ritorno a casa dopo mesi in cui ha combattuto per riprendersi. Al “Ruggi” di Salerno era stato sottoposto d’urgenza a un delicato intervento chirurgico, poi ha affrontato la fase di riabilitazione a Imola.

