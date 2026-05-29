La Curcio Trasporti e Servizi SRL ricerca autisti in possesso di patente C e CQC merci da inserire nel proprio team
Per ampliamento della propria flotta Curcio Trasporti e Servizi SRL seleziona autisti in possesso di patente C e CQC merci da inserire nel proprio organico presso la sede di Polla.
Requisiti richiesti:
- Patente C in corso di validità
- CQC Merci
- Esperienza nel settore trasporti e logistica (preferibile)
- Serietà, puntualità e disponibilità a trasferte
- Capacità di lavorare in team
Offriamo:
Inserimento in azienda solida e in continua crescita
Contratto secondo CCNL di categoria
Mezzi moderni e organizzazione strutturata
Ambiente professionale e dinamico
Possibilità di crescita professionale
Sede di lavoro:
Polla – Zona Industriale Sant’Antuono
Invia il tuo CV a: risorseumane2@curciotrasporti.com
Per informazioni: +39 3408409235
Entra a far parte del team di Curcio Trasporti e Servizi SRL e viaggia con noi verso nuovi traguardi.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –