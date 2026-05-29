Ovazione per la quinta edizione del “Leto’s Gold”, l’iniziativa del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano dedicata al conferimento di attestazioni di merito agli alunni che lo scorso anno si sono particolarmente distinti agli esami di Stato e per le medie alte nel triennio.

La cerimonia ha visto la premiazione anche degli studenti che hanno brillato in concorsi artistici, gare nazionali di informatica e cybersicurezza.

“Una grande soddisfazione – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Maria D’Alessio – perché ritrovare gli sguardi, gli occhi, i sorrisi degli ex studenti e dei loro familiari è il motivo che maggiormente dà ulteriore qualità ad ogni iniziativa del Liceo. Futuri professionisti, i nostri alunni hanno davanti a loro un futuro già presente, ed un presente che si proietta, con slancio e dedizione, verso una vita professionale piena e, sicuramente, ricchissima di successi”.

Un particolare ringraziamento agli eredi della signora Concetta Di Gioia che hanno premiato tre alunni, Attilio Michele Sica, Cristian Radu Calin e Francesca Federico.

Gli studenti hanno meritato la media più alta (10) per l’ammissione allo scorso esame di Stato. La borsa di studio “Concetta Di Gioia” nasce dalla volontà della signora Concetta di poter in qualche modo agevolare il percorso di studi post liceali dei discenti più meritevoli, con un importo di mille euro, una somma importante per rendere l’impegno una costante della vita.

A ciascun discente, un grande augurio: “Per aspera ad astra“.