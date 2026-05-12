La Clinica Immunologica e Reumatologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, centro di riferimento della Rete ITACA (Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema), aderisce alla V edizione della Giornata Mondiale dell’Angioedema che si terrà il 16 maggio.

L’evento sarà un momento di sensibilizzazione dedicato all’angioedema e saranno effettuate presso il “Ruggi” consulenze gratuite e informazioni su diagnosi e specifiche terapie, in collaborazione con il Network ITACA impegnato nella ricerca scientifica sull’angioedema ereditario e acquisito.

Nel corso dell’iniziativa ogni paziente avrà la possibilità di confrontarsi con i medici referenti Massimo Triggiani e Roberta Parente, presso il secondo piano corpo CD, dalle ore 9 alle ore 13, previa prenotazione ai seguenti indirizzi mail: ambulatorioimmunologiasalerno@gmail.com o roparente@unisa.it, indicando i nominativi dei pazienti interessati e i rispettivi contatti telefonici.