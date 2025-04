Si è svolta presso la chiesa di San Marco a Teggiano la quinta edizione del Premio San Giovanni Paolo II.

Questa edizione, particolarmente sobria e carica di significato, nel decimo anniversario dell’arrivo della reliquia di San Giovanni Paolo II presso la comunità parrocchiale di San Marco, intende anche ricordare con commozione la recente scomparsa di Papa Francesco.

Il riconoscimento è andato a don Cono Di Gruccio.

“Grazie alla tua fede incrollabile, alla tua sensibilità pastorale e alla costante dedizione, la reliquia ha trovato una dimora stabile nella parrocchia, divenendo segno tangibile di speranza e amore per la Chiesa – si legge nella motivazione – Il tuo gesto ha trasformato la parrocchia in un autentico riflesso delle parole di San Giovanni Paolo II: Comunità di fedeli che si riconoscono come famiglia di Dio, casa accogliente per tutti, luogo dove nessuno è straniero”.

Con il riconoscimento si intende rendere omaggio a quasi cinquant’anni di servizio generoso e instancabile, segno concreto di amore per Dio e per la comunità.