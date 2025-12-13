La Comunità Montana Vallo di Diano compie cinquant’anni e invita istituzioni, cittadini e rappresentanti del territorio a celebrare insieme questo importante traguardo. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 dicembre, a partire dalle 10.30, presso la sede dell’Ente in via Vascella a Padula.

La giornata, dal titolo “Mezzo Secolo di Impegno, Sviluppo e Prospettive per il Territorio”, prevede momenti istituzionali, riflessioni sul futuro e celebrazioni. La mattinata si aprirà con i saluti del Presidente Vittorio Esposito. Seguirà un workshop istituzionale sul tema “La Comunità Montana Vallo di Diano, mezzo secolo di storia: quale futuro per le Comunità Montane?” durante il quale interverranno Marco Bussone, presidente nazionale UNCEM, Unione Nazionale Comuni, comunità ed Enti Montani, che illustrerà la visione nazionale per lo sviluppo delle aree montane, Vincenzo Luciano, presidente UNCEM Campania, che approfondirà il ruolo dell’associazione nella programmazione territoriale e Vincenzo Napoli, presidente della Provincia di Salerno.

Saranno inoltre presentate le esperienze e le sfide delle Comunità Montane limitrofe con i contributi dei Presidenti delle Comunità Montane della Provincia di Salerno. I lavori saranno chiusi da Corrado Matera, Consigliere della Regione Campania.

Il pomeriggio sarà dedicato al futuro e alle nuove generazioni e alle 16 sarà presentato ufficialmente il Bando di Concorso di idee dedicato agli alunni degli Istituti di Istruzione Secondaria del territorio, alla presenza dei dirigenti scolastici. Alle ore 17 avrà luogo la Cerimonia Ufficiale del Cinquantesimo Anniversario, momento clou della celebrazione. Durante l’evento saranno presentati l’Albo dei Presidenti dell’Ente e si procederà alla premiazione degli Ex Presidenti della Comunità Montana. Verrà inoltre consegnata una targa commemorativa ai Sindaci dei 15 Comuni che compongono il comprensorio. La giornata si concluderà alle 18:30 con un Gran Finale, al quale sono invitati per un saluto Sua Eccellenza Padre Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi Teggiano-Policastro, le autorità civili e religiose, gli ex dirigenti e i dipendenti dell’Ente.