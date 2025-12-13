Il dottor Tommaso Pellegrino ospite a “Buongiorno Benessere”, in onda ogni sabato mattina su Rai 1.

Il settimanale, condotto da Vira Carbone, fornisce utili consigli ai telespettatori all’insegna della salute fisica e mentale con ospiti, esperti e nutrizionisti.

Pellegrino, Dirigente Medico Chirurgia Generale e Oncologica presso il Policlinico Federico II di Napoli, ha dato consigli pratici sulla spesa e sulla corretta conservazione degli alimenti per le festività.

“I calamari non possono mancare al Cenone: sono un alimento povero di calorie, ricco di proteine e con pochi grassi però dobbiamo conservarli bene acquistandoli adesso per poi consumarli a Natale – sottolinea Pellegrino – Dobbiamo sfatare un mito: il congelamento non fa perdere valori nutritivi ai prodotti. I calamari vanno eviscerati e non tagliati ad anelli e dobbiamo congelarli nel sacchetto interi. Il gambero può essere congelato dopo averlo lavato e asciugato e il guscio va a preservare la qualità dell’interno. Dobbiamo sempre mettere la data perché i prodotti possono stare per un periodo ben definito altrimenti perdono qualità. La carne possiamo conservarla e metterla nel freezer con la pellicola evitando la bruciatura da freddo. Se non la copriamo bene c’è il rischio dell’ossidazione e perde di qualità. L’ideale è avvolgerla con la pellicola e poi metterci l’alluminio che la isola dalla contaminazione di odori o altri prodotti”.

Le vongole possono essere conservate anche con il guscio o in un barattolino dopo averle bollite. Il dottore Pellegrino infine ha dispensato consigli su come conservare la frutta.