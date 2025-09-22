Celle di Bulgheria in festa per i 100 anni di Caterina De Luca.

La nonnina ha festeggiato circondata dall’amore dei due figli, dei nipoti e dei pronipoti. Alla speciale festa hanno preso parte anche il sindaco Gino Marotta, l’Amministrazione comunale e il parroco don Ivano Ciociano che ha celebrato anche una Santa Messa.

Il primo cittadino l’ha omaggiata di un quadretto in legno di un artigiano locale e le ha fatto arrivare un telegramma di auguri dal Presidente della Repubblica.