Fitwalking for AIL. Il 27 settembre a Polla una camminata solidale con Croce Rossa Italiana e l’Associazione Lilium
Fitwalking for AIL, con la collaborazione di Croce Rossa Italiana sede di Polla e Associazione Lilium, organizza una camminata solidale che unisce sport, prevenzione e condivisione: Fitwalking for AIL per sostenere la ricerca contro le malattie del sangue.
La Croce Rossa Italiana – sede di Polla scende in campo per promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita e la donazione del sangue e l’Associazione Lilium per scrivere letteralmente una pagina che resterà nel libro di tutti: Miscellanea Mundi!
Tre realtà, un solo messaggio: camminare fa bene…a tutti!
L’appuntamento è sabato 27 settembre in Piazza “Mons. Antonio Forte” a Polla alle ore 15.
La quota di iscrizione solidale per raccogliere i fondi è di 10 euro per ciascun partecipante maggiorenne. Per prenotare il tuo kit è possibile contattare il numero 347 9394517.