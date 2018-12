La Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina sarà diretta da un Ufficiale Superiore

Dal 1° Gennaio 2019 la Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, a causa di una modifica ordinamentale del Ministero della Difesa, sarà elevata a rango superiore.

Grazie a questa nuova qualifica, pertanto, al comando dei militari dell’Arma di Sala Consilina dovrà essere assegnato un Ufficiale Superiore con il grado di Maggiore o di Tenente Colonnello.

Per effetto di tale modifica, inoltre, l’organico si rafforza ulteriormente con la presenza in servizio di altri 3 ufficiali di grado inferiore, tra cui un Capitano e due tra Tenenti o Sottotenenti. Ovviamente l’attuale comandante, il Capitano Davide Acquaviva, rimarrà saldamente al suo posto fino al suo trasferimento che potrebbe essere disposto dal Ministero della Difesa anche nel corso del prossimo anno.

Soltanto in seguito al suo trasferimento, pertanto, ci potrà essere il passaggio di consegne nelle mani di un Ufficiale Superiore.

Si tratta di un riconoscimento molto importante per la Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina che in questi ultimi anni si è particolarmente distinta per le sue importanti attività dirette soprattutto nel contrastare le attività criminose ma anche nelle innumerevoli attività di prevenzione .

Un lavoro importante svolto da tutti i Comandanti che hanno diretto la Compagnia di Sala Consilina negli ultimi anni tra cui Francesco Schilardi, Giuseppe Costa, Domenico Mastrogiacomo, Emanuele Corda e per ultimo, il Capitano Davide Acquaviva.

– redazione –