Scontro tra due auto lungo la SS 517 a Buonabitacolo. Ferite due persone del posto

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Buonabitacolo, lungo la Strada Statale 517.

Per cause ancora in corso di accertamento un’Opel Corsa con a bordo una persona del posto, e una Fiat Punto, con a bordo due stranieri residenti sempre a Buonabitacolo, si sono scontrate.

Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente della Fiat Punto ed il passeggero dell’altra auto che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –