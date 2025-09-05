“La casetta del sorriso”. Al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana un weekend nel segno della solidarietà
Il Centro Commerciale Diano da oggi pomeriggio e fino a domenica indossa i panni della solidarietà.
L’iniziativa, condivisa dalla Direzione del Centro Diano, è promossa dell’Associazione di volontariato ODV di Napoli che ha organizzato presso il Centro Commerciale di Atena Lucana il “weekend solidale” per diffondere il progetto “La casetta del sorriso“.
Questa iniziativa prevede la ristrutturazione di un appartamento a Napoli, di cui potranno fruire gratuitamente tutte le famiglie che dal sud Italia, isole comprese, saranno costrette a soggiornare nella città partenopea per essere vicine ai loro figli, ricoverati per cure o trapianti.
Nel corso del weekend, i volontari dell’associazione incontreranno i bambini con i quali si intratterranno per coinvolgerli in giochi e divertimenti vari, nel segno della solidarietà.