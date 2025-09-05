Nell’ambito delle iniziative promosse sul territorio cilentano, la Guardia Costiera di Agropoli insieme al Circolo Legambiente – Cilento Mediterraneo ed alla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Portici hanno organizzato il rilascio in mare di sette esemplari di tartarughe marine Caretta Caretta.

L’attività, che si è svolta questa mattina nella spiaggia di Trentova, ha permesso così ai sette esemplari di ritornare nel loro habitat naturale dopo un lungo periodo di cure e riabilitazione presso la Stazione Zoologica di Portici.

A tal proposito la Guardia Costiera ricorda come tali eventi rappresentino un momento importante di sensibilizzazione a favore di tutti i cittadini affinché comprendano l’importanza di rispettare e proteggere l’ambiente marino e le creature che lo popolano.