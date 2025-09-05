Nelle scorse sere si è svolta un’importante riunione interna della Banca Monte Pruno che ha visto la partecipazione dei preposti di filiale, dei referenti commerciali, dell’area crediti e delle funzioni di controllo. Un momento di confronto e crescita, voluto con convinzione dal Direttore Generale Cono Federico, per ribadire quanto la formazione continua e la professionalità dei collaboratori rappresentino un pilastro strategico per il futuro della Banca.

“Il valore di una squadra si misura nella sua preparazione, nella capacità di aggiornarsi e nell’impegno condiviso a crescere insieme – ha dichiarato il Direttore Generale Cono Federico –. La forza della Monte Pruno risiede proprio nel capitale umano: donne e uomini che, con responsabilità e dedizione, accompagnano ogni giorno la nostra comunità”.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi di grande rilevanza: innanzitutto un focus su Credito e tematica AM, approfondimento che ha ribadito l’importanza di una gestione del credito attenta, equilibrata e orientata alla sostenibilità, con un richiamo al rigoroso rispetto delle normative antiriciclaggio (AML), a garanzia della solidità della Banca e della tutela dei clienti.

Un’attenzione particolare sulla pianificazione di sviluppo credito: sono state delineate le strategie per sostenere famiglie e imprese del territorio con strumenti concreti e mirati, valorizzando la funzione del credito come leva di crescita economica e sociale, nel solco della tradizione cooperativa.

In merito alle iniziative commerciali è stato tracciato un piano operativo volto a rafforzare la relazione con i soci e i clienti, ponendo al centro l’ascolto, la vicinanza e la capacità di proporre soluzioni innovative, capaci di rispondere ai bisogni reali del territorio anche in vista dell’imminente apertura della 19^ filiale a Nocera Inferiore.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta lo stile della Banca Monte Pruno: una comunità professionale coesa, animata da spirito di squadra, da valori di correttezza, etica e responsabilità e dalla costante volontà di investire sul capitale umano come principale motore di crescita.

“Un impegno che testimonia la visione di lungo periodo della nostra realtà: uniti nei valori, forti nel futuro” ha concluso Federico.